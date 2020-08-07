《港股》川普下封殺令 恆指收跌1.6％ 16:482020/08/07 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普發布行政命令，將在45天後全面禁止美國企業與抖音（TikTok）中國母公司字節跳動（ByteDance）及微信中國母公司騰訊進行任何交易。受此消息打擊，周五香港恆生指數收跌1.60%，為24531.62點，隨大陸股市下挫。國企股(H股)收跌1.36%，為10063.43點。 周五上證指數收跌0.96%，深證成指下挫1.55%。騰訊被列入美國去中國化的封殺名單，終場收跌5%，報527.5港元，市值差點跌破5兆港元，稍早前股價一度跌6.2%。 (時報資訊) #收跌 #封殺 #國母 #騰訊 #港元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》川普封殺微信 恆指跌逾1.5％ 11:082020/08/07 財經 《國際油價》需求不明 美國原油期貨收跌0.6％ 10:002020/08/07 財經 港股大跌400點 中芯國際重挫8％ 11:042020/08/07 財經 《美股》營收大減29％ 優步盤後跌2.65％ 09:432020/08/07 財經 《日股》美中緊張升高 日股收跌 16:142020/08/07 財經 7月營收》榮成創今年單月新高 寶隆年增87％ 04:102020/08/07 證券．權證 川普放利空警報！陸港股重挫逾2％ 台股殺跌百點 12:112020/08/07 財經 中芯Q2淨利 暴增逾六倍 04:102020/08/07 全球財經 川普又下毒手 騰訊中彈 股價慘崩9％ 13:372020/08/07 財經 《美股掃瞄》美股上揚 那斯達克指數首度收在11,000點之上 08:522020/08/07 財經 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 財經 川普出手禁微信 外媒警告這些美企剉咧等 - 財經 北富銀總座涉9億不當授信是冰山一角？銀行局追查 - 財經 - 工商 川普又下毒手 騰訊中彈 股價慘崩9％ - 即時 照片被曝光！遭影射手握15億彩券 台新正妹喊冤 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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