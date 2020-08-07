美國總統川普發布行政命令，將在45天後全面禁止美國企業與抖音（TikTok）中國母公司字節跳動（ByteDance）及微信中國母公司騰訊進行任何交易。受此消息打擊，周五香港恆生指數收跌1.60%，為24531.62點，隨大陸股市下挫。國企股(H股)收跌1.36%，為10063.43點。

周五上證指數收跌0.96%，深證成指下挫1.55%。騰訊被列入美國去中國化的封殺名單，終場收跌5%，報527.5港元，市值差點跌破5兆港元，稍早前股價一度跌6.2%。

(時報資訊)