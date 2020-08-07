瞄準全球生物藥委託開發暨製造服務(CDMO)市場規模持續攀升，永昕(4726)竹南二廠今日舉行開工儀式，力拚2021年底興建完成、2022年Q3全面投產，2023、2024年陸續取得FDA、EMA及PMDA的查廠認證。

永昕GMP二廠占地3,500平方公尺，具兩條哺乳細胞類產線，最高產能上看12,000公升並著重於同品項大量生產需求；將以循序漸進的方式，於明年底產能先配置達4,000公升，後續將視營運需求彈性調整配置。

永昕董事長林榮錦說，持續藉由拓展新案源、全力衝刺產能及精進創新技術三大策略深化利基，並預計在2025年前成為全球市場藥物的生產基地。竹南二廠按照計畫順利開工，這代表我們一步步履行承諾、築夢踏實。配合未來產能擴充與通過國際法規查廠等條件，相信能有效鞏固既有客戶並吸引更多國際案源，距離成為世界級的CDMO公司僅一步之遙。

因應承接主要客戶韓國上市公司SCD（KOSDAQ：000250）開發黃斑部病變Eylea生物相似藥，以執行全球臨床三期試驗及後續上市藥品生產之專案，日前已完成製程放大及全球臨床三期試驗的用藥生產。隨著SCD後續授權洽談順利且市場預估樂觀，可望為永昕帶來更多獲利貢獻並於產品上市後成為該藥品之全球供應商。同時，藉此專案打開公司國際知名度，未來永昕將可吸引類似的臨床晚期客戶，配合產能的全面提升將可進一步協助客戶縮短上市進程並為營收增加動能。

(時報資訊)