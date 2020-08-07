玉山金控7月自結盈餘 單月稅後盈餘16.9億元 16:552020/08/07 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山金控7月自結盈餘單月稅後盈餘16.9億元，累計前7月稅後盈餘113.7億元，較去年同期減少5.6％，EPS為0.98元。 玉山金控表示，該金控主要子公司玉山銀行累計前7月稅後盈餘106.9億元，EPS為1.12元，較去年同期減少10.4％；玉山證券累計稅後盈餘3.94億元，EPS為0.98元，較去年同期成長74.2％；玉山創投累計稅後盈餘4.65億，EPS為1.41元，較去年同期成長136.8％。面對市場環境變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，繼續推動業務穩健發展。 (工商 ) #較去年同期 #EPS #玉山金控 #自結盈餘 #單月稅後盈餘 也許您會感興趣 推薦閱讀 觸控雙雄7月營收不同調 宸鴻重返百億元 業成跌破百億元 10:082020/08/07 財經 群創7月營收238億元 年增率翻正 14:402020/08/07 財經 創見第2季EPS 0.62元 稅後淨利2.65億 09:162020/08/07 財經 《業績-其他》海悅7月合併營收3.6億元 創單月歷史新高 08:182020/08/07 財經 晶華、漢來 力守上半年獲利 04:102020/08/07 證券．權證 需求旺 錸寶Q3拚兩位數成長 04:102020/08/07 證券．權證 《類股》疫情觸動Upgreat cycle換機潮 板卡廠業績旺 12:162020/08/07 財經 捷流閥業7月營收創同期新高 全年EPS挑戰8元 13:412020/08/07 財經 《店頭市場》意德士科技通過上櫃審議 08:352020/08/07 財經 網路遊戲飆風 鈊象上季賺逾一個股本 04:102020/08/07 產業．科技 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 財經 川普出手禁微信 外媒警告這些美企剉咧等 - 財經 北富銀總座涉9億不當授信是冰山一角？銀行局追查 - 財經 - 工商 川普又下毒手 騰訊中彈 股價慘崩9％ - 即時 照片被曝光！遭影射手握15億彩券 台新正妹喊冤 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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