玉山金控7月自結盈餘單月稅後盈餘16.9億元，累計前7月稅後盈餘113.7億元，較去年同期減少5.6％，EPS為0.98元。

玉山金控表示，該金控主要子公司玉山銀行累計前7月稅後盈餘106.9億元，EPS為1.12元，較去年同期減少10.4％；玉山證券累計稅後盈餘3.94億元，EPS為0.98元，較去年同期成長74.2％；玉山創投累計稅後盈餘4.65億，EPS為1.41元，較去年同期成長136.8％。面對市場環境變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，繼續推動業務穩健發展。

(工商 )

#較去年同期 #EPS #玉山金控 #自結盈餘 #單月稅後盈餘