前總統李登輝7/30辭世，外交部表示，與李前總統有多年友誼的前日本首相森喜朗將於9日率領日本跨黨派國會議員來台弔唁，根據日媒報導，日方將由國會跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」派慰問團於9日訪台悼念，預計當天來回，而團長則由森喜朗擔任。對此，外交部透露，在符合我國中央流行疫情指揮中心的防疫規定下，前往台北賓館「故李前總統緬懷追思會場」表達哀悼與瞻仰之意。

中央疫情指揮中心發言人莊人祥說，目前將要求日本訪台追思團在登機前1~2天進行PCR篩檢，陰性證明者才能上機，同時採取專機入境，抵達台灣後不進行居家檢疫，但會全程配戴口罩、保持社交距離，同時採取專人專車前往台北賓館弔唁前總統李登輝，並於同日出境返回日本。莊人祥說，日本訪台追思團雖然沒有採取居家檢疫，但由於與台灣社區民眾有一定程度的區隔，相信對台灣疫情應該不會造成影響。

另外，針對在香港確診的50多歲台灣女性，莊人祥表示這位案例7/27離台到香港，當時第一次採檢是陰性，8/2再次採檢，8/4確診陽性，而在8/4之前完全沒有症狀，直到住院後才開始出現症狀，一般來說，出現症狀的前兩天才具有傳染力，所以研判在台灣活動期間應該沒有傳染給別人，但當然還是要進行詳細疫調，不過這位女性目前說詞反覆，因此疫調困難，將針對手機分析行蹤，再將結果公布。

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(中時新聞網)