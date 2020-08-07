近來北韓南部地區因為豪雨導致主要農業區北黃河道潰堤，共600公頃農田及超過700間房屋被水毀壞，而這件事也獲得北韓領導人金正恩的注意，已經前往災區進行視察，並提供「個人儲備糧」來救災。

根據《朝鮮中央通訊社》報導，近期大雨覆蓋朝鮮半島，其中北韓南部已經遭逢連日暴雨侵襲，導致銀波郡（Unpha）大青里（Taechong-ri）一處防洪堤潰堤，使大水淹沒當地超過700間房屋、600多公頃農田，而報導中指出因為及時避難，並沒有人員傷亡。

該地位於平壤南方，是北韓的主要農業區，該篇報導中也提到，金正恩也來到現場勘察災情，這是他自2015年以來第一次視察洪災災情，金正恩不只要求相關部門提供生活、醫療用品給災民，甚至還拿出「個人儲備糧」來救災。

金正恩也親自指示軍隊到當地與居民一同重建道路等基礎建設，此外還會在當地建造800座樣板屋，讓災民有地方能夠居住，雖然報導提到金正恩有到現場勘災、指揮，但卻沒有金正恩的現場照片，不免讓人覺得有些耐人尋味。

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(中時新聞網)