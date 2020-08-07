檢調偵辦立委集體貪瀆案7日首度提訊在押的太流公司前負責人李恆隆、政治公關郭克銘及立委廖國棟辦公室主任丁復華、趙正宇辦公室主任林家騏，由調查局北機站帶回訊問，釐清李的行賄疑點及廖在修法時扮演的角色，此外，也將由林家騏追查趙正宇涉入的陽明山施壓案。

檢調發現廖國棟的辦公室主任丁復華收受李恆隆800萬元賄款，而且檢調跟監蒐證也拍到李、廖見面的畫面，還有李、丁及郭克銘的對話紀錄，修法完成後，2019年底的「新加坡天義集團與太流公司爭點鑑定公聽會」，廖更強力要求經濟部派員參加。

北機站借提李、丁及郭，就是要釐清廖國棟在經濟委員會期間，對《公司法》的修法如何「幫」李恆隆達標，同時收了李多少好處。

此外，林家騏在檢、院偵訊時替趙正宇一肩扛下責任，表示鍾克信、陳明瀚等業者賄款都是他收受，並沒有告知趙正宇，調查人員也將深入追查釐清，為抗告可能發回的羈押庭補強事證。

(中時 )