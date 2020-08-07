澎恰恰昨召開記者會宣佈自己破產，負債高達2.4億，坦言過去因熱愛拍電影，沒控制好預算導致負債。同樣從演員晉升導演的許傑輝，今年首度執導電影短片《88海水浴場》，更入圍日本東京國際短片影展，他7日和鍾欣凌、楊銘威等人出席公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》慶功記者會，坦言拍片很辛苦，很多時候「一進去，錢不知怎麼那麼快（花完）」。

許傑輝說，在台灣拍片很辛苦，有時會逼不得已，把房子拿去抵押、甚至賣房，原因是一拍下去，不知錢燒這麼快。他舉例這次拍《88海水浴場》，有場戲調光後不滿意畫面，從敦化北路一路走回內湖家，思考半天依舊很氣，「氣也沒用，乾脆重拍，那一場就要40幾萬，可以理解澎哥，他有很大的電影夢，但非常燒錢」。

至於近期羅霈穎驟逝，鍾欣凌感嘆，過去曾在節目上碰過羅姐，認為她是仗義執言、很熱情的人，也知道她保養很好，且59歲很年輕，「今年發生很多事，讓我們覺得更應該珍惜」，但她認為，不需怕獨居而結婚，「像是英國有6個姊妹買地蓋房一起住，可以找互相懂你的朋友，彼此顧好身體」。楊銘威也建議，可戴偵測心跳的手錶，若跌倒會馬上發出求救訊號。

公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》7日舉行慶功記者會。（吳松翰攝）

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