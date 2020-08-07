台北市萬華區和平西路，今日下午1時許發生公車撞轎車意外，1輛263號公車疑似因為剎車失靈，追撞前方百萬LEXUS，強大撞擊力也讓LEXUS後車廂瞬間被撞扁，轎車駕駛和女乘客受到多處擦傷，所幸送醫無大礙。當時公車上6名乘客未受傷，2駕駛酒測值為零，詳細肇事原因警方正進一步調查。

警方調查，周姓公車駕駛（60歲）今日下午1時許開著263號公車，行經和平西路、梧州街口時，突然疑似剎車失靈，失控撞上前方百萬LEXUS轎車，轎車車廂當場被撞扁，車尾整個不見，車上的仇姓駕駛和乘客詹姓女子受到輕傷，所幸並無大礙，也由救護車送往醫院；另外車禍當時公車上有6名乘客並未受傷，而警方到場也對2駕駛進行酒測，酒測值為零。

公車駕駛表示，當時因煞車失靈，車輛一直加速往前，所以才會撞上前方車輛，後來也趕緊拔掉公車鑰匙，將車輛靠邊停下。這起車禍肇事原因警方將進一步調查釐清。

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(中時新聞網)