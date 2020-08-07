友達(2409)轉投資星耀能源參與屏東縣四鄉太陽光電計畫，今日舉行太陽光電廠開工典禮，第一階段電廠專案計畫為40MW裝置量，預計於2021年12月底全數完成台電併網，完成後每年可提供約5300萬度電力。

為顧及當地環境生態，此案於平緩地段進行低密度開發，除了保留周邊10米綠帶，亦結合綠林保留區、滯洪池等規劃整體的保育空間，竭力維持自然原貌。

屏東縣沿海鄉鎮地勢低窪，部分土地不利耕種，造成農地欠收與棄置荒廢。屏東縣政府選定東港、林邊、佳冬、枋寮四鄉鎮，遴選太陽光電業者活用閒置荒地發展綠能，讓土地休養生息恢復地力，在涵養地下水的同時，不僅減緩地層下陷趨勢，也能善加運用佈署綠能光電。

星耀能源藉由豐富太陽能電廠建置實績，成為屏東縣政府遴選合格專案輔導業者，此案占地近百公頃，因應當地既有饋線不足問題，自建最大饋線併網容量達200MW，提供當地更優質發電傳輸效率與品質，預計3年內全數啟用，佔屏東縣「四鄉計畫」發電量800MW的四分之一，除響應政府政策推動再生能源，也可活絡在地經濟，增加地主收入及促進地方就業機會，達成政府、業者、民眾、綠能多方面的共贏。

星耀能源成立於2017年，為友達與台灣人壽、富邦人壽等共同合資設立，目前資本額為30億元。為響應政府再生能源政策，並看好未來綠能發展，星耀預計將於2020年第4季起，依專案資金需求陸續辦理增資至80億元，未來將擴大各類型案場的大型工程施作。

(時報資訊)