LED燈具廠商湯石照明(4972)今日召開第二季線上法人說明會，第二季營運轉盈，第三季展望預計與第二季相差不多，但出貨狀況恐仍會受疫情影響，目前整體在手訂單能見度約為二個多月。

湯石照明發言人王志遠表示，第一季公司營運受到疫情影響，基期低，第二季回穩，第三季預估與第二季差不多，第四季仍需觀察疫情變化。

湯石照明主要市場在歐洲，包括德國、英國、西班牙等；因疫情影響，像是5、6月有訂單調整，5月營收降至6376萬元，6月跳升至9231萬元，主要受到船期及當地政府對疫情的管控措施之影響。整體目前在手訂單能見度約為二個多月。但個別客戶差距頗大。

湯石照明第二季轉盈，單季每股盈餘1.19元，上半年EPS 0.02元，低於去年同期的0.88元。

湯石照明第二季營收2.26億元，毛利率38.37%，營業利益3258萬元，加上業外挹注，淨利4513萬元，每股盈餘1.19元。上半年營收3.54億元，毛利率35.29%，營業利益2420萬元，淨利85萬元，基本每股盈餘0.02元。

此外，處分轉投資東林科技進度部分，發言人王志遠表示，子公司持有之東林股票2100張已處分完畢；至於湯石目前仍持有3260張東林股票，尚未完成處分，未來將會落袋為安。

湯石照明的營收結構方面，LED燈占比65%，零配件占20%。因節能趨勢，預期LED照明市場持續成長，且經2017、2018市場結構調整有利產業發展，預計LED照明2021年滲透率提高至65%。

湯石照明7月營收7606萬元，年減21.88%，1~7月營收4.31億元，年減30.2%。

(時報資訊)