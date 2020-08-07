指考7日放榜，台南市私立聖功女中68位考生，今年錄取率百分百，多位學生拚上國立大學，其中鄭羽月以總分502分錄取台大法律系，成為全校今年第1類組最高分學生，開心成為蔡英文總統學妹。

聖功女中高三學生陸續經由繁星、申請管道錄取大學而提早「解脫」，68位學生堅持到最後一刻大學指考，在學生被稱為「指考女戰士」。

大學指考7日放榜，聖功女中今年指考錄取率百分百，多名學生最後衝刺拚進國立大學，錄取學校包括台大、成大、台北大學、高師大、彰師大、高雄大學、台南大學、嘉義大學、屏東大學及海洋大學。

聖功今年有3位同學正取醫學及牙醫系，平均每3人就有1人就讀國立或醫學院系，另外還有4位同學錄取國外頂尖大學。

鄭羽月以6科成績502分，高分錄取台大法律系，英文考出95.3高分，她感謝學校老師常犧牲午休時間，為她解惑。她參加過成大法研營，小論文寫作也以「死刑存廢」為題，能夠考上理想科系十分開心。

(中時 )