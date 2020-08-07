華為近期向聯發科訂購了1.2億顆晶片，而近期它發佈的六款手機均採用了聯發科晶片，沒有搭載海思麒麟晶片的新手機推出，似乎華為海思的晶片被放棄了，但大陸科技產業分析機構柏銘科技認為華為不會輕易放棄華為海思，因為華為海思是它的核心競爭力，它或許會繼續為華為海思尋找新的出路。

華為海思對於華為來說非常重要，正是依靠華為海思晶片，華為手機才打造出自己的差異化競爭優勢，在手機晶片技術上屢屢超越手機晶片老大高通，讓眾多手機企業無法與華為手機競爭。

在本次由美國帶來的影響，華為海思更是衝鋒在前，研發了電源管理晶片、射頻晶片等多種晶片，推動華為手機自主晶片提升到超過五成，幫助華為渡過艱難時刻，可以說美國的影響進一步凸顯出華為海思的重要性。

如今的華為海思除了在手機晶片方面為華為手機提供支持之外，還涉及到了電視晶片、服務器晶片、PC處理器等多個行業，為華為的業務多元化發展提供強大支撐。據悉華為在電視晶片市場已佔有六成市場市占，在伺服器市場已居於大陸前三強，在PC市場已居於大陸前二，可以說華為海思正扮演越來越重要的角色。

華為海思如此重要，不過目前台積電和中芯國際都表示9月份之後很大可能無法為華為海思代工晶片，那麼華為又將會如何延續華為海思的生命呢？

在晶片設計方面，目前華為與多個晶片企業都有合作，或許它借助這種合作延續華為海思的技術研發力量，確保華為海思的技術不會落後，以此解決了晶片設計方面技術提升問題。

對於晶片製造方面，華為近期大舉招募光刻工程師以及其他晶片製造人才，這或許代表著它將會建設自己的晶片製造廠。在全球企業當中，三星當年正是從晶片設計著手，然後進入晶片製造，到如今成為知名的IDM晶片廠商，在晶片製造工藝方面與台積電成為全球領先者，華為走的或許正是三星的道路。

華為從16奈米至7奈米製程都與台積電合作研發，具有一定的晶片製造研發經驗，如此也有利於它進入晶片製造行業，或許它會用幾年時間建設出自己的晶片製造廠，最終擁有從晶片設計到晶片製造一條龍的技術能力。

當然這一切都需要時間，然而華為手機的業務需要延續，這或許就是華為大舉與聯發科合作，訂購巨量晶片的原因，通過向聯發科採購晶片確保了華為手機的生存，保持了業務的持續經營，然後再依靠這些業務賺來的利潤推進晶片製造業務。

(中時新聞網)