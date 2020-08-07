嘉義市友愛路籃球場八月起施工整修地面、照明設施，預計今年底前完工。（廖素慧攝）

蔡姓青年在嘉義市友愛路籃球場幫同學噴灑肌樂，蘇姓男子被風吹到飄散的肌樂，很不開心，拿起殘留運動飲料的寶特瓶丟出去，砸中蔡生的頭部，蔡生頭破血流，法官依成年人故意對少年犯傷害罪，判蘇男3月徒刑，如易科罰金約9萬元。本案可上訴。

12歲念國小6年級的蔡姓學生與黃姓同學暑假後都將升國一，今年4月19日下午他們到友愛路籃球場打球，黃生手扭到，蔡生幫他噴肌樂，21歲蘇男坐在距離他們約1.5公尺外的地方滑手機。

蔡生說，可能是風的關係，蘇男覺得被刻意噴到，站起來大聲罵他，拿起他買的運動飲料寶特瓶朝他的頭部丟，他來不及閃避。

黃生說，在球場見過蘇男，當天蘇男很生氣站起來說「你幹嘛」，然後拿飲料瓶很大力往蔡同學的頭部砸下去，瓶子就飛出去了，蔡同學馬上頭破血流，蔡跑到廁所，他也跟去廁所，當場有民眾喊叫，蘇男就沒再靠近他們。

蘇男辯稱，他坐著想發洩情緒而朝地面扔寶特瓶，因為手冒汗溼滑，手中寶特瓶才砸中蔡生。

法官審理，蘇男自稱身高191公分，蔡生穿鞋測量身高為175公分，當庭實測丟寶特瓶距離約125公分，而該寶特瓶中裝有約200ml至250ml飲料，從兩人身高、事發相對位置等條件研判，若是手滑力道不致造成蔡生額頭血流如注。

法官認為，蔡男僅因風向造成痠痛藥劑飄散，而用非理性手段處理，僅承認持寶特瓶直接擊中蔡生頭部，矢口否認故意傷害，至今未取得蔡生諒解，依兒少法、傷害罪，判刑3個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

(中時 )