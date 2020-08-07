連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）7月營收1.53億元，雖年減29.13%，但年減幅度持續收斂，更較6月成長18.35%，除了連續5個月月增、連續4個月營收突破億元大關，也創今年單月新高，復甦態勢明顯。

展望後市，暑假是連鎖茶飲旺季，加上雅茗瞄準大陸、北美、亞太等3大市場積極展店，營運回溫、漸入佳境趨勢不變。

受新冠肺炎疫情影響，雅茗KY第一季營運表現不如去年同期，但在2月落底後，雅茗自3月起即走出谷底黑暗期進入復甦軌道而逐月成長，但目前全球市場仍在疫情籠罩，雅茗累計1~7月營收7.75億元，年減41.33%。

夏天是手搖飲料傳統旺季，加上大陸疫情已顯著趨緩，預期雅茗-KY下半年起在大陸市場營運將持續回升，第3季營運將較第2季更上一層樓。雅茗-KY自今年3月起收到不少各地區加盟洽詢，目前已經有超過220家加盟商繳交意向金、加盟金。隨著新店逐漸開出，雅茗-KY營運可望漸入佳境。

雅茗-KY7月營收表現亮眼，除了持續展店與同店銷售穩定回升外，近期也進行多元營銷模式，不但邀請網紅代言，也在網路進行直播，將線上客群導入實體門店銷售，同時配合進入旺季後，推出的夏季系列新品，帶動原物料貿易營收大增，也是營收成長主因。

雅茗-KY下半年將持續在大陸、北美、亞太等3大目標市場擴大展店，快樂檸檬在美國市場持續保持品牌優勢及競爭力，除了在Apple總部設店外，5月更至亞馬遜Amazon西雅圖總部開設快樂檸檬，今年上半年也已陸續在西雅圖、舊金山、聖地牙哥、波特蘭、丹佛等城市開出多家新店鋪。預計下半年還要在北美市場加快展店。

雅茗-KY今年仍以「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」3箭為主軸，並都已經有具體成果，成長動能無虞，隨著體質調整完畢、疫情趨緩、旺季來臨等利多因素加持，營運表現將會逐季提升。

(工商 )