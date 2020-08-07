星宇航空「好想出國」飛行假期體驗，7日霸氣啟航！親自執飛的K董，自己做導覽，還特別讓增加40分鐘航程，讓旅客從高空欣賞東沙群島圓形環礁，成為父親節前夕送給旅客的驚喜彩蛋。

星宇航空這次特殊行程特別安排此航班於遠機坪登機，讓旅客可以從搭乘接駁車開始，開啟一場帥氣的感觀體驗。搭乘接駁車前，星宇航空貼心贈送每位旅客搭機紀念證書及禮品組，其中搭機紀念證書印有飛航時間、航機規格，還有最令人驚喜的機長與座艙長簽名，讓喜獲K董簽名的旅客們直呼值回票價。

星宇航空董事長張國煒親自執飛此架微旅行航班，表定於早上11:00自桃園機場起飛，沿台灣東部向南往菲律賓方向飛行，航程中降低飛行高度，讓旅客能從高空鳥瞰台灣地景，原訂下午14:00返回桃園機場，前晚臨時預告，加碼延長飛行時間至40分鐘，利用好天氣讓旅客從高空欣賞東沙群島圓形環礁，返抵桃園機場時間為14:40。

(工商 )