日前檢調大動作偵辦立委涉貪案件，其中SOGO案有多位立委因為收賄款而遭到收押禁見，涉案人員中時代力量前主席徐永明是唯一交保的嫌疑人，但如今如徐永明「期約涉貪」的關鍵LINE對話也曝光。因過去徐曾批評韓國瑜，引來網友嗆聲，「台灣政壇有幾個政治人物像韓一樣乾淨？」

太流前董事長李恆隆為了SOGO案，曾透過趨勢民調總經理吳世昌邀請時任立委的徐永明出席一場公聽會，藉此牽線。在檢調單位深入調查後發現，吳世昌曾傳LINE給徐說「幫你要了10意思一下」，徐已讀後則用「饅頭人比讚」貼圖回傳。

檢調將這段對話截圖，並進行分析後指出，「10」代表著10萬元、「饅頭人」貼圖意指接受賄絡交易，而「饅頭人」的貼圖，成為徐「期約收賄」關鍵證據。

臉書粉專《韓黑父母不崩潰》表示，「自以為幹壞事神不知鬼不覺，其實天知地知你知我知還有饅頭人也知道，報應不是不報只是時候未到，你以為台灣政壇有幾個像韓國瑜一樣乾淨？」

甚至該粉專的小編還說，「歹路不要走，小編曾經付錢時少十元想裝傻賴掉都被後來的老公看到，直接被娶回家教化」並感嘆，「付出去的代價真大」。此外，該粉專也在圖片上寫了一段文字嘲諷：「饅頭人比個讚，永明就GG了」。

網友們也留言回應，「錢袋力量法則：留錢不留名，你給錢才辦事」、「貪汙黨不意外」、「永明就永滅了」、「饅頭人知道的事太多，建議發不自殺聲明」。

(中時新聞網)