（經濟部部投資業務處今出席臺北市日本工商會8月例會。圖／經濟部提供）

近年來受美中貿易戰影響，加上各國日益重視資安議題，如美國、日本目前均推動本國企業回國投資，特別是具關鍵性、戰略性產業。自去年開始，經濟部也推動三大投資臺灣方案，吸引臺商將高階製造移回臺灣，並積極洽推國際大廠結合國內產業鏈加速佈局臺灣。

經濟部部投資業務處今出席臺北市日本工商會8月例會，會中就「美中貿易戰帶來的危機與轉機」議題進行說明，除盼協助日商掌握後疫情時代全球布局調整契機，並說明「投資臺灣三大方案」執行現況，建構未來臺日廠商產業合作機會，活動計有日本企業會員逾百位參加。

新冠肺炎疫情等影響，臺灣在政府的積極應對下，將疫情衝擊減至最低，讓在臺投資營運的企業受到極小的影響。以本部推動的臺商回臺三大方案為例，截至今(109)年7月底止，已帶動587家企業投資約1兆679億元，預估創造88,936個本國就業機會。在日商投資部分也是持續順利進行，根據本部投資審議委員會統計資料，截至今年6月止，日商來臺累計投資件數居冠，顯示仍看好臺灣安全信賴的投資環境優勢。

本次活動主辦單位亦邀請到行政院國家發展委員會前主委，臺灣大學經濟系陳添枝榮譽教授深入剖析COVID-19(新冠肺炎)對全球供應鏈的影響，內容深入豐富，獲得滿場熱烈回響。另為有效服務廠商，經濟部客製化單一窗口-投資臺灣事務所亦於會場設置服務攤位，提供各項投資諮詢服務，建立未來需求廠商協助加速投資時程之聯繫網絡。

日本工商會在促進臺日雙邊經貿關係，一直扮演重要角色，也持續在臺灣帶來新投資，並提供許多日商在臺投資營運的寶貴建言，未來本部投資處也會持續深化合作，共同協助日商在臺投資營運更順暢。

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