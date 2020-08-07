金管會副主任委員許永欽表示，AI應用運用在各個不同的領域並帶來可能的解決方案，但也會衍生出一些問題及風險，AI應用主要二大挑戰，一是數據，如行為的不正確；一是人，像程式設計者或管理者的行為偏差。

許永欽7日在出席AI金融科技協會成立記者會致詞作以上表示。

許永欽指出，人工智慧從醫療到金融等各個不同的領域，都帶來可能的解決方案，人工智慧技術應用最廣，影響最深遠當屬機器學習技術，然而機器學習涉及數據取得和演算法，可能衍生出相關的風險和問題。但在應用上有兩個主要的挑戰：第一個挑戰是數據。數據是人工智慧的重要能源，然而設計再精良的演算法，如果資料的品質不佳，結果就是「 garbage in garbage out」。其次，數據如果不完整、錯誤或是貼錯標籤，也可能會造成分析結果出問題。此外，個人資料的蒐集和運用，也存在道德、法律方面的問題，例如過度的精準行銷，可能會造成過度或不必要的消費；另外大數據的應用看似客觀的歷史資料分析，但本身也可能反映出長期存在普遍偏見或岐視如因性別、種族或是工作的不同，而造成無法獲得應有的貸款額度，或是需支付較高的利息等。

AI第二個挑戰是「人」。許永欽表示，因為AI只能依照設計者所寫的機器學習演算法去執行，但程式設計者或管理人員可能有人為偏差錯的程式設計邏輯，則會導正不良結果。

許永欽也提到，英國物理學家霍金悲觀的認為「人工智慧應用如果不是最好的，就是最糟糕的」。因此，他期許，不論學校教育或是金融業者發展人工智慧或金融科技應用，最重要需要有「金融道德教育」給予正確的觀念。

(工商 )