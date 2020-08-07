疫情影響，下游需求急速萎縮，國內聚酯加工絲產業營運仍陷谷底；宏益(1452)、集盛(1455)、聯發紡(1459)等加工絲廠營運未恢復，7月營收年衰退率都還在5成以上。

市場指出，依產業景氣循環，紡織產業供應鏈景氣先從下游成衣廠恢復，慢慢才重回上中游廠。聚酯、加工絲廠今年營運要從第三季末才有可能回升。

宏益7月營收8192萬元，年衰退50.8%、集盛7月營收5.23億元，年減50.25%、聯發紡7月合併營收1.08億元，年衰退57.87%。

宏益聚酯加工絲產品主要應用於平織、針織褲料、休閒服及工業用布等，在疫情衝擊服飾消費市場，下游客戶拉貨動能降低，加上產品價格隨油價下跌連動而有不小的跌幅。價跌量縮，宏益今年1-7月累計營收只有11.9億元，年衰退49.65%。

產能過剩，油價下跌，加上疫情衝擊，各地市場封城，出口占3成以上的集盛，預期在各地解封後，營運才會有大起色。

原本就以規格化、大眾化產品為主的聯發紡，近幾年雖積極調整產業結構，朝客製化、特殊性產品精進；不過，在市場競爭、產能調整速度上還有待努力，因此，在這次疫情中，無論是獲利能力及營收所受的衝擊也較明顯。

市場指出，歐美市場5月開始已陸續逐漸解封，從國內聚酯、加工絲廠5月營收看來，已比4月回升，營運也逐漸有回溫趨勢：不過，由於目前下游的成衣代工廠的營運仍未完全恢復，因此這波加工絲產業景氣衰退的趨勢尚未觸底；在全球服飾消費正逐步增溫，國內供應鏈出貨狀況已開始慢慢復原，預期，聚酯加工絲的產業景氣要到第三季末，才有機會慢慢回溫。

(工商 )