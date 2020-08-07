屏東新開闢的郵輪式公車「神山線」，將帶領遊客探訪俯臥隘寮溪的山川琉璃吊橋。（林和生攝）

為刺激屏北旅遊，屏東縣政府將運量不佳的屏北線公車，改以郵輪式的型態打造「神山線」，採預約方式，將帶領遊客走訪目前台灣橋墩高度最高的谷川大橋、探訪俯臥隘寮溪的山川琉璃吊橋，一窺雲霧中的原鄉祕境。

屏縣府交旅處長黃國維指出，過去串連屏北景點的屏北線，長期透過宣傳、行銷，運量卻始終沒有提升，「顯然無法滿足遊客需求」，因此決定重新盤點景點，仿造郵輪式的跳島行程，全程包含導覽及餐點，推出全新的「神山線」。

除每周一配合相關場館休館日停駛外，將於每日9時20分開行1車次方式營運，自屏東轉運站出發，預計停靠谷川大橋、神山、霧台部落、禮納里等原鄉站點，能夠探訪山川琉璃吊橋、獵王故鄉，欲搭乘者須於出發日5日前預約，並達5人以上即排定發車。

黃國維強調，為滿足旅客需求，「神山線」將推出含餐及不含餐2款行程套票，含餐行程全票849元、半票726元，可享用獵人套餐、小米愛玉及小米甜甜圈等原鄉美食，而不含餐的一日票券則是全票699元、半票576元。

霧台鄉長杜正吉獲悉消息後表示，「對原鄉觀光一定有幫助」，他說，今年因為疫情關係無法出國，不少遊客湧入部落，「每天都有人來」，但大眾運輸可以滿足沒有交通工具的遊客，未來可望為部落帶來更多人潮。

(中時 )