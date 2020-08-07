金控7月獲利陸續出爐，玉山金(2884)前7月EPS為0.98元，永豐金前7月EPS為0.63元，兆豐金前7月EPS為1.06元。
玉山金公布2020年7月自結盈餘，單月稅後盈餘16.9億元，累計前7月稅後盈餘113.7億元，較去年同期減少5.6%，EPS為0.98元。主要子公司玉山銀行累計前7月稅後盈餘106.9億元，較去年同期減少10.4%，玉山證券累計稅後盈餘成長74.2%，玉山創投累計稅後盈餘成長136.8%。面對市場環境變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，推動業務穩健發展。
永豐金控2020年7月自結單月稅後盈餘13.95億元，累計1-7月稅後盈餘70.60億元，EPS為0.63元。其中主要子公司永豐銀行7月稅後盈餘9.27億元，累計1-7月稅後盈餘57.39億元；永豐金證券7月稅後盈餘5.04億元，累計1-7月稅後盈餘14.46億元。
兆豐金7月單月稅後淨利為31.6億元，累計前7月稅後淨利為144.4億元，EPS達1.06元。
(時報資訊)
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