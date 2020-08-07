原相(3227)今(7)日舉辦法人說明會，受惠遊戲機、TWS(無線藍芽耳機)表現比預期好，第二季每股賺2.03元，累計原相上半年每股獲利4.01元。

原相第二季營收18.03億元，季增加6.3%，年增加30.9%，單季毛利率56.5%，季減1個百分點，年減少1.3個百分點，單季稅後純益 2.77億元，季增加4.5%，年增加65%，單季每股稅後純益2.03元。

累計原相上半年營收34.98億元，年增加49.8%，毛利率57%，年減0.4個百分點，主要是產品組合、新台幣升值關係，累計上半年稅後純益5.43億元，年增加189%，每股稅後純益4.01元，

發言人羅美煒表示，原相第二季產品組合，滑鼠由59%下降到51%，遊戲機則明顯成長到19%，其他產品因為有TWS等增加，回到占比30%，TWS原先預期第二季會和第一季持平，但後期因為疫情緩和，出現明顯拉貨，帶動TWS單季表現優於預期。

(時報資訊)