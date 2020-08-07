美國總統川普周四（6 日）簽署行政命令，宣布45天後禁止美企與抖音海外版TikTok與海外版微信（WeChat）母公司進行交易。美國打算藉由封殺陸企，打壓北京當局在市場影響力，其實早在去年就傳出要將在美掛牌陸企「除牌下市」，今年瑞幸咖啡爆發假帳案，直接炸開問題，最終川普簽署行政命令，封殺在北美市場受到熱烈歡迎的TikTok。

川普對陸企再出封殺令，導致WeChat母公司騰訊在港股股價大崩10%，港股午盤前大跌近700點。《路透》在2019年9月底報導，川普政府想對中概股下手，引來美國財政部發言人克勞利（Monica Crowley）與白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）緊急澄清此事。

據《南華早報》也曾報導，負責監管在美國上市公司審計的美國公開公司會計監督委員會（PCAOB），列出一份拒絕將其審計文件審查的224家外國公司名單，多達95％人員為大陸或香港的審計師，這些企業甚至包括中國石油化工、中國移動以及京東等家喻戶曉的大型陸企。

全球2大指數編製公司明晟(MSCI）、羅素（FTSE Russell）近年不斷提高陸企在新興市場指數的比重，讓追蹤其指數的美國養老基金以及其他機構的投資人，投入更多資金投資大陸市場。

數據公司Refinitiv去年10月統計，包括貝萊德、普信集團、先鋒投資、道富環球等美國大型投資基金，對阿里巴巴、百度、京東、騰訊等陸企投資總額超過400億美元(約1.2兆元新台幣)。

瑞幸咖啡（Luckin Coffee）4月初承認其業績造假22億元人民幣，掀開在美掛牌陸企真實財務狀況難以揭露的問題，也加深在美掛牌陸企的不信任感。美國證券交易委員會（SEC）與PCAOB也聯合聲明警告，投資人應該注意新興市場企業財務揭露情況，尤其是陸企的財務問題。

這也導致今年5月起大批中概股返回陸股、港股上市，包括網易、京東，甚至是大陸晶圓代工龍頭中芯國際在上海科創板上市，頓時讓大陸資本市場活絡起來。

至於從2019年開始在海外市場爆紅的TikTok，成為大陸創造影音社群平台成功的案例，2019年在北美下載量就達到1.7億人次，加上疫情讓遠端服務、宅經濟成為新商機，截至今日下載人次已經突破2億人。

TikTok的火熱，最終引來川普政府注意，先是同意美國科技巨頭微軟重啟收購TikTok的計畫，要在9月15日前完成交易，如今更宣布禁止TikTok母公司字節跳動、WeChat母公司騰訊與美企交易，陸美在資本市場隔閡恐怕會擴大。

(中時新聞網)