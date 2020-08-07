遭押立委抗告案 高院法官陳芃宇審理 17:272020/08/07 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委蘇震清、廖國棟及陳超明、余學洋遭台北地方法院裁定羈押並禁止接見，蘇震清等4人不服分別提起抗告，台灣高等法院分案後由陳芃宇任受命法官，葉騰瑞任審判長與陪席法官共組合議庭審理。 (中時 ) #法官 #陳芃 #立委 #台北 #法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 收押3立委 牢飯都吃光 北檢憂串供 抗告今裁定 04:102020/08/07 社會新聞 立委羈押抗告高院審酌 北檢枕戈待旦沙盤推演 12:432020/08/07 社會 追SOGO案修法角色 北機站借提李恆隆丁復華 17:072020/08/07 社會 護樹團體批砍樹修球場 中市府：停工 16:392020/08/07 生活 護樹團體批砍樹修球場 中市教育局：要求校方立即停工 16:182020/08/07 社會 新聞早班車》收押3立委 牢飯都吃光 北檢憂串供 抗告今裁定 07:182020/08/07 政治 補漏洞 朝野政黨喊修法 04:102020/08/07 政治要聞 拚父親節回家團圓 遭押立委陳超明提抗告 16:282020/08/07 社會 新聞透視》撤罰護人權 守住憲法高度 04:102020/08/07 政治要聞 立委蘇震清及廖國棟不滿被押 也提抗告 14:092020/08/07 社會 社會熱門新聞 大學情侶旅館住3天遭「現場直播」 40分鐘激戰片流出5萬人搶看 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 「東區一姐」羅霈穎死因有解 法醫研究所可用電腦斷層掃描 - 社會 「都是爆乳妹」 按摩店傳嬌喘聲 75歲男客尋歡政府還幫付2千 - 社會 北市公車疑剎車失靈 撞扁前方百萬轎車 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。