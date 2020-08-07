093B核潛艦首度現真容，是2018年1月被日本海上自衛隊追蹤兩天後，在東海的公海浮出水面時。
據大陸《兵工科技》雜誌報導，從外觀特徵來看，093型核潛艦和093B與091的明顯差別在於，它的指揮塔圍殼後部有一小段「龜背」狀隆起，但又不是戰略核潛艦容納彈道飛彈的大型「龜背」。分析認為，這應該是飛彈水下垂直發射艙段。據推測，該艙段可能佈置縱向2列或3列4單元的發射筒，而貯彈量為8~12枚。
(中時新聞網)
093B核潛艦首度現真容，是2018年1月被日本海上自衛隊追蹤兩天後，在東海的公海浮出水面時。
據大陸《兵工科技》雜誌報導，從外觀特徵來看，093型核潛艦和093B與091的明顯差別在於，它的指揮塔圍殼後部有一小段「龜背」狀隆起，但又不是戰略核潛艦容納彈道飛彈的大型「龜背」。分析認為，這應該是飛彈水下垂直發射艙段。據推測，該艙段可能佈置縱向2列或3列4單元的發射筒，而貯彈量為8~12枚。
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