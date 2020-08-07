大陸雲南省華寧縣有村民日前在山野發現一窩巨型野生菇菌，重達156公斤，7、8名村民才能將其搬下山。村民表示第一次看見如此巨大的野生姑菌。去年7月雲南玉溪也發現一朵野生食用菌「巨大口蘑」，重達82.8公斤，成功申請成為世界上最大野生食用菌口蘑記錄。如今，世界上最大野生食用菇菌要換「菌」當了。

據《東網》報導，雲南省玉溪市華寧縣沖麥村，一名村民當時前往附近山上打算尋找可食用的野生菇菌，卻無意中發現了該巨型野生菇菌。當村民合力將野生菇菌搬回村後，一秤才發現整窩野生菇菌重達156公斤，其中最大的一簇菇菌重量也有38公斤。不少村民均表示第一次看見如此巨大的野生菇菌。

有專家表示，該野生菇菌並非當地常見、可食用的野生菇菌，從形態上來看屬於離褶傘屬，目前還要進一步鑑定。專家又提醒，市民遇上類似這種不常見的野生菇菌，千萬不要食用。據雲南省衞健委統計，今年截至7月20日，該省共發生野生菇菌中毒事件273宗，當中12人死亡。

(中時新聞網)