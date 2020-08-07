搭乘大眾交通工具可以看盡人性百態，像是捷運必須「先讓乘客下車再進車廂」，往往捷運一到站，大家都爭先恐後進車廂，讓守規矩的人相當困擾，有位網友日前搭捷運，遇到令自己相當不舒服的情況，網友將過程PO上網後，意外引起兩派論戰。

網友在論壇PTT上發文，問大家「會不會很討厭人家打嗝直接打出來」？表示最近搭捷運時，遇到一名乘客打了一聲超大聲的嗝，因為實在太打聲，瞬間所有乘客都回頭看，而這位打嗝的乘客則是若無其實般，讓原PO感到相當不舒服。

經歷PO上網後，大部分網友認為公共場合打嗝非常噁心，尤其吃飽打嗝都會伴隨食物味道，毫不遮掩的打出來的確很沒公德心，「大聲打飽嗝還滿討厭的」、「公共場合還是要忍一下吧，起碼不要超大聲」、「稍微迴避一下很難嗎」，但也有網友認為這是正常生理現象，有時候很難控制。

雖然許多人對打嗝見怪不怪，但如果在歐美國家，尤其是英國，打嗝對他們來說是最難以忍受的事，如果在飯桌上打嗝，同桌的人就會吃不下飯，連遮住嘴巴也不行，只能「忍回去」，據說英國人從小就被教導絕對不能打嗝。

(中時新聞網)