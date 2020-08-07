華航去年發生機師罷工事件，周姓空服員多次在IG上發表評論，甚至罵主管「又一個87」，兩度遭華航認定違規記過，並以「1年內記滿兩大過」為由解僱。周不服提告請求確認僱傭關係存在，台北地院判他勝訴，華航並應支付周的報酬損失共28萬餘元，可上訴。

周提告主張，他任職空服員期間盡忠職守，屢獲優良評分，2019年2月8日發生機師罷工事件，他因關心勞資問題，遂在個人IG上針對相關報導發表個人評論，事後卻被依「言行不檢，有損公司形象，情節較重」、「對同仁惡意攻訐，而製造事端者」等理由記大過1次、小過2次。

周說，他認為遭到打壓，更熱心參與工會事務，他另在IG上傳自拍照，及發布開車進公司遭警衛阻擋的貼文，又遭華航約談，再記過2次，並合併先前的處分，以「1年內記滿兩大過」為由解雇他，不符合勞基法，也違反最後手段性原則。

華航抗辯，因公司勞工眾多，為維護秩序紀律，才制訂「國內員工獎懲規定」及「客艙組員獎懲規定」，周擔任客服員多年，不可能不知道，卻仍數度在IG發文，破壞公司氣氛及和諧，且身為客服員，也不宜對機場旅客做情緒性評論，公司書面警告，周同意改善，卻仍然再犯。

華航指出，周貼文內容包括罵主管「又是一個87」、「腦洞」、「不要臉」，以及「自私鬼民眾要發瘋了吧」、「什麼社會責任去死！當我做公益嗎？智障…」、「機掰」等語，甚至以「屌打臉」、「任期結束」攻擊時任董事長何煖軒，違規情節重大，記過及解僱處分並無不妥。

法官看完周所有的貼文內容後，認為周已經接受首次記過處分，在這之後發的IG的貼文及照片，僅是分享工作之餘的生活點滴，沒有違反獎懲規定，難認定有對華航造成重大損害，華航逕自擴張解僱權限，違反最後手段性原則，故判周勝訴。

(中時 )