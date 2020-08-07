◎李麗芬、薛瑞元接任衛福部政務次長

行政院下午宣布，衛福部兩政務次長職位由李麗芬與薛瑞元接任。行政院發言人丁怡銘表示，因蘇麗瓊次長轉任監察委員，出缺的政務次長一職由李麗芬接任，將督導社會安全網、社福等相關業務。另一政務次長何啟功回高雄醫學大學附設醫院服務，將由原常務次長薛瑞元接任。

◎高鐵返校5折優惠列車 10日凌晨開賣

9月份各大專院校學生將開學，台灣高鐵公司為因應開學返校需求，於9月6日至12日間規劃「大學生開學返校5折優惠列車」，除原有大學生5折優惠專案、75折或88折車次外，期間每天南下、北上再加碼提供各1班指定車次，7天共增加14班次各站停靠列車，適用大學生標準車廂對號座5折優惠，8月10日凌晨零時起陸續開放購票。

◎礁溪老爺疑似食品中毒事件 不適人數增至141人

礁溪老爺酒店疑似食品中毒事件，出現噁心、嘔吐及腹瀉等身體不適症狀的人數繼續增加，累計至今（7）日上午10點，已經達到141人，其中有81人有就醫紀錄。

◎ 感染源成謎 查染疫台女通聯

50多歲、來自北部的台籍女子日前赴港，一採陰性後落跑，被攔截後二採檢出陽性，感染源成謎。中央流行疫情指揮中心表示，女子住院後才出現症狀，因此二採時應為症狀前期，推估對台灣的影響不大，但在台感染也是有可能。指揮中心近期會調查手機紀錄，以進一步匡列接觸對象。

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(中時新聞網)