受惠於智慧型手機客戶用板疊構往高階(Anylayer HDI)設計發展，PCB廠華通(2313)第2季稅後盈餘為10億元，年成長68.81%，為2019年第2季以來連續5季獲利創歷年同期新高，上半年每股盈餘為1.62元，由於進入傳統旺季，華通7月合併營收50.77億元，為歷年同期新高，華通表示，第3季業績可望比第2季好。

今年上半年雖有新冠肺炎疫情及中美貿易戰再起等不利因素，華通挾技術優勢及產能調配快速應變能力，業績延續自2019年來出現營收、毛利率、獲利同步創高態勢。

華通第2季合併營收134.2億元，年成長11.07%，營業毛利為25.4億元，年成長43.34%，單季合併毛利率為18.93%，年增4.26個百分點，單季稅後盈餘為10億元，年增68.81%，為2019年第2季以來連續5季獲利創歷年同期新高，單季每股盈餘為0.84元。

累計上半年合併營收為225.1億元，年成長13.16%，營業毛利為48.21億元，年成長68.92%，合併毛利率為18.9%，年增6.24個百分點，稅後盈餘為19.29億元，年成長1.12倍，每股盈餘為1.62元。

儘管今年全球手機市場呈現衰退，但5G新手機佔整體手機銷售明顯上升，且手機客戶用板疊構往高階(Anylayer HDI)設計發展不變，華通在產能、技術以及服務領先下，成為手機客戶在開發5G新機種的首選供應商，進而推升公司業績成長。

隨著旺季來臨，華通7月合併營收50.77億元，年成長6.24%，為歷年同月新高，前7月合併營收305.87億元，年成長11.95%。

展望下半年，華通表示，除5G趨勢不變外，遠距辦公及線上教學型態使平板、筆電等訂單持續增溫，美系客戶的新手機發表及話題性十足的衛星通訊更是增添未來營運的想像空間，今年第3季HDI製程稼動率可望持續提升至滿載，至於RF、RPCB稼動率也會提升，以因應旺季生產需求。

華通表示，由於公司產品多元，在所屬產業中看得較廣、較遠，可以在尋求成長的機會與風險兩者間尋求一個平衡點，進行適度的投資或管控；在技術上，公司不斷以Anylayer HDI、類載板、軟硬複合板等高端技術，滿足客戶對3C電子產品輕、薄、短、小的設計需求。

因應未來5G時代，著眼於市場對於高階HDI製程的需求商機，華通大陸重慶二期廠區的建設進度並未受到全球景氣及疫情影響而延滯，廠區規畫投資約150億元、年產能可達500萬平方英尺，最快2021年上半年即可正式量產，並視市場供需狀況分階段添購設備。

(時報資訊)