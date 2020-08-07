國泰金(2882)旗下國壽投資位於桃園青埔的「置地廣場 桃園」今日正式開幕，這是國壽第三個複合式商場品牌的成功投資案，本次總投資金額200億元，基礎投報率達到4％。國壽總經理劉上旗在不動產的發展上，持續進行多元投資，包括物流、飯店、複合式商場，商辦占不動產投資比重降到約52％，包括物流、複合式商場都高於商辦，對於提升國壽不動產投報率有相當幫助。

劉上旗指出，國壽可運用資金達到7兆，其中不動產配置超過5000億元，占整體資產配置7.7％，每年創造3％以上的穩定報酬率。而除過往較集中的商辦，國壽近年不動產投資資產配置更趨於多元，商辦的配置比重降到52％，飯店及物流各占19％及15％。

國壽複合式商場已經有台北（微風信義進駐）、台南（台南晶英、新光三越、國泰商旅進駐），「置場廣場 桃園」是該品牌第三個投資案，三個置地廣場品牌投資的總面積達7.7萬坪，又以桃園青埔投資200億元、占地6.6萬坪最大。

第四個也已經選好投資地點，將是台中台灣大道與文心路口，目前雖還是空地，但已開始選商及進行後續發展方向，依規定5年內將完成開發。

此外，今年4月底停業的台南大億麗緻，劉上旗指出，目前有不少國際級五星級飯店與國內三、四星級飯店業者接觸；而去年台北威斯汀六福皇宮宣布停業，由JR東日本集團接手，雖然今年有疫情影響，但劉上旗指出，該集團仍積極籌備，2021年開幕目標不變。

(時報資訊)