原相(3227)今(7)日舉辦法人說明會，展望第三季，原相看好滑鼠、遊戲機、安防、穿戴等產品持續成長下，單季預計營收會有10%成長。

展望第三季，發言人羅美煒表示，第三季滑鼠產品在電競等高階產品帶動下，預計業績將成長15%；第三季為遊戲機傳統旺季、客戶需求還是很好，預計業績成長在10%以內、安防產品客戶需求也不錯，但受制於晶圓產能，以目前可以供給的產能來說，預計業績將成長20~30%，目前看到下半年需求都很強；穿戴式產品上半年受到疫情影響，表現不佳，預計第三季開始回溫，會有雙位數百分比。

至於TWS(無線藍芽耳機)同樣上半年也是受到疫情影響，但該部分客戶變動比較大，加上第二季底拉貨積極勝過預期，故第三季還需要再觀察，至於下一代ANC(主動降噪)產品，本季已經開始小量出貨，目前在積極推廣中，TWS第二季占比營收5%~10%。

羅美煒表示，就整體第三季來說，原相單季預計營收會有10%成長，至於毛利率，將成長到58~59%，營業淨利率則會增加個位數百分點，會和去年第四季差不多。

目前晶圓產能緊張，羅美煒表示，主要影響原相安防產品線，原相安防產品有2M、5M，目前以2M占大宗，整體占比營收約5~10%，目前原相下半年客戶需求還是很旺，原相會盡量滿足客戶需求，若晶圓廠在價格上反映，原相也會和客戶溝通、嘗試調整價格，也會評估是否可以調整到12吋晶圓生產。

(時報資訊)