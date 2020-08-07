華南金(2880)今召開法人說明會，公布2020年第2季暨上半年營運績效，受新冠肺炎疫情及子公司華南永昌證券權證業務損失影響，華南金上半年自結稅後淨利14.73億元較去年同期下滑82.6%，每股稅後盈餘(EPS) 0.12元，股東權益報酬率(ROE) 1.59%、資產報酬率(ROA) 0.11%。華南金控總資產穩健成長，至2020年6月底，總資產達2.86兆元，較去年同期成長6.7%。

集團獲利主要來源子公司華南銀行2020年上半年自結稅後淨利57.85億元，年減29.7%。受台美降息及第1季金融市場巨幅波動影響，致利息淨收入、手續費淨收入及金融商品投資利益皆較去年同期縮減，整體淨收益183.95億元，年減11.7%，每股稅後盈餘(EPS)0.7元，股東權益報酬率(ROE)6.09%、資產報酬率(ROA) 0.43%。

在放款結構方面，企、個金與外幣放款業務持續穩定成長，華南銀行傾全力響應政府辦理紓困振興貸款，金援客戶力抗新冠肺炎疫情衝擊，企金放款較去年同期成長11.9%，尤以中小企業放款表現亮眼，較去年同期增加770億元，年成長16.4%，個金放款餘額亦較去年同期增加446億元，年增7.2%，推升總放款餘額較去年同期成長8.4%達1.76兆元，核心業務成長動能強勁，並獲得金管會評比為「自辦紓困核准金額組」、「自辦紓困核准金額占授信總餘額之比率組」及「公辦紓困核准舊貸展延效率組」等獎項之第一名。且資產品質維持良好表現，2020年6月底銀行逾放比率為0.19%，備抵呆帳覆蓋率628.59%，皆優於同業平均表現。

在手續費收入方面，由於上半年新冠肺炎疫情衝擊及銀行保險商品回歸保障本質，相較去年停售前之熱銷潮，保險手續費收入較去年同期下滑39.3%，占手續費比重由6成6下降至4成，整體手續費收入年減14.7%。另基金保管及財產信託業務在銀行全力衝刺下，成長表現亮眼，其中銀行第1季基金保管規模達5503億元，排名位居業界第2。

子公司華南永昌證券2020年上半年受權證業務損失影響，自結稅後淨損43.68億元，若排除該項一次性損失46.17億元，自結稅後淨利為2.49億元，較去年同期減少23.1%；其經紀業務下單量因權證事件受主管機關限縮，且法人機構投單政策更趨保守，致市占率微幅下滑至3.17%。歷經權證鉅額損失，華南永昌證券已進行一系列改善措施，並強化、落實公司內控內稽與法令遵循規範，且已全面改組董事會以提升董事獨立性、多元性與專業性，期能藉此展開新氣象，引領華南永昌證券突破困境、開拓新局。子公司華南產險2020年上半年投資收益較去年同期減少1.08億元，致稅後淨利2.29億元，較去年同期減少0.68億元，簽單保費收入54.44億元，年成長11.7%，市占率上揚至5.70%，同業排名向前邁進至第6。

展望2020年下半年，新冠肺炎疫情逐步獲得控制，全球經濟未來將有機會逐季回升，將端視新冠肺炎疫苗發展狀況、美國大規模購債及財政刺激方案成效、美中政經箝制對立情勢、國際金融波動情形，油價及其他原物料價格走勢及地緣政治情勢對全球經濟之影響，2020年下半年仍面臨許多變數與挑戰。

(時報資訊)