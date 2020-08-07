「阿爸ㄟ願望」攝影紀錄加上跨界圖像創作展，其中鳳林國中總務主任田續鴻（中）也是主角之一，他為了年邁父親留在大林蒲生活、工作。（柯宗緯攝）

「阿爸ㄟ願望」攝影紀錄加上跨界圖像創作展，主辦人鳳興里長洪富賢（左）表示，希望能呈現爸爸們的內心世界。（柯宗緯攝）

高市小港區鳳興里辦公處7日舉辦「阿爸ㄟ願望」攝影展，透過照片加上後製繪畫創作，完成父親的夢想。（柯宗緯攝）

高市小港區鳳興里辦公處7日舉辦「阿爸ㄟ願望」攝影展，透過照片加上後製繪畫創作，完成父親的夢想。（柯宗緯攝）

高市小港區大林蒲首度舉辦「阿爸ㄟ願望」攝影及圖像創作展，透過漫畫實現15位各行各業在地父親夢想，呈現終日為家庭奔波的爸爸們內心世界。其中，鳳林國中總務主任田續鴻為了年邁父親，留在大林蒲生活、工作，故事感動不少人。

主辦人鳳興里長洪富賢表示，母親節通常較受到大家重視，但其實父親也是蠻辛苦的，因為沒有固定放假，很容易成為被遺忘的節日。這次他攜手在地藝術工作者吳瑞宗聯合攝影，搭配國中鬼才小畫家張裴倢，運用跨界圖像創作展，道出父親最誠摯的心內話。

兩位在地藝術工作者，在大林蒲村莊找出15位各行各業父親參展，包括道士、教師、廚師、宮廟主委，在深度訪談之後，再透過攝影鏡頭記錄，搭配後製繪畫創作，再以大圖輸出方式，7日起在鳳林國中外牆人行道展出。

鳳林國中總務主任田續鴻是栽培不少足球小明星的推手，他在該校奉獻33年光陰，但始終不離鄉背井，背後充滿「洋蔥」。他「阿爸的願望」就是希望每天早、晚飯都能跟兒子一起吃，他也善盡孝心，留在大林蒲落地生根。

田續鴻的願望很簡單「家庭平安，身體健康」，但也道出為人父母最基本、最渴求的期盼。他表示，大林蒲這個地方充滿人情味，他的父母親都是受到社區鄰里照顧，「我一定要身體健康，才能為社區付出」。

鬼才小畫家張裴倢透過簡單塗鴉，把父親們無法說出口的願望，透過圖像搭配文字呈現。她說，透過訪談了解，受訪者內心都是全家平安、健康就好，但其實內心也有未完成的夢想，像是幫忙畫上飛機、自由女神像，完成環遊世界夢。

(中時 )