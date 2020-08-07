繼櫻花妹、泰移工、比利時工程師 再爆日工程師返國確診！

繼比利時工程師日前在台檢出新冠肺炎，另有一名日本工程師則是離境後確診，目前總計已有5起在國內抓不到，卻在國外被發現的確診個案。對此，資深媒體人黃暐瀚在政論節目中則直言，「光是從這幾個，我看了就怕」。

國內近日頻出現外籍人士返國後確診，包括日本女留學生、泰籍移工、比利時工程師等人，對此，黃暐瀚在政論節目「新聞深喉嚨」中則說，自己很關注這個議題，「居安思危很重要，我們現在很安，可是你要想像這樣疫情控制狀況，會不會有一天消失？光是從這幾個案例，我看了就怕」。

黃暐瀚抨擊， 因為這幾個外國人並沒有在台灣進行檢測，結果一回去之後反而把問題留給人家的母國，像是日本女學生將近半年都待在南部，在台灣因為沒檢測，所以不知道身上有沒有病毒，一入境日本就被檢測確診，台灣說可能偽陽或是弱陽，「但我不管病毒性高低，就是有啊，就是在台灣啊，泰籍移工也是」。

另外，黃暐瀚認為，指揮中心不斷解釋都沒有確診、跟台灣無關，可是專家並不是這樣看，台大公衛院長反推，比利時工程師應該是在6月20至25號在北部感染，且近日爆出的日籍工程師也是來台灣，結果返國在機場確診，這些事情如果在台灣有檢測，他們不會等到回國才知道，結果這幾個人變國外病例，然後台灣繼續說本土零確診，「但問題他們都是來台灣，然後回去有確診，怎說服台灣很安全？」

節目中，黃暐瀚特別舉越南為例，越南5月確診最多25例，接下來都0、2例確診，結果7月底大爆發，也就是這兩個月幾乎沒有病例狀況下，使越南人對疫情鬆懈，開始出現報復性消費、旅遊、不戴口罩，結果開始出現零星案例，「台灣現在狀況不就正在走越南嗎？」現在反而更危險，因為人民會鬆懈，且從日本留學生、泰籍移工這幾例告訴大家，「台灣沒有想像中安全，只是沒有檢測而已。」

(中時新聞網)