金六結在5日傳出一名新兵出現味覺異常的症狀，疑似感染新冠肺炎，軍方緊急將他送醫採檢，檢驗結果當晚出爐，呈現陰性，讓人虛驚一場。對此，知名醫學粉專《MedPartner 美的好朋友》表示，這種新兵的味覺喪失現象，根據臨床經驗觀察，雞排跟珍奶療效還是最好的。

由一群專業醫師組成的粉專《MedPartner 美的好朋友》表示，新兵採檢結果呈現陰性，他們一點也不意外。因為在整理資料時，他們發現這個新兵沒有任何旅遊史跟接觸史，家族也沒有旅遊史跟接觸史。新兵所有的症狀就是低溫發燒跟味覺喪失，這在許多疾病中都可能出現一樣的狀況，且台灣又一百多天沒有本土案例，因此確診的機率微乎其微。

另外，對於此事件更幽默舉例，當兵新訓時，在早餐喝到的飲品，每個人都有不同答案，更詼諧的形容，「濃的甜湯跟日本製的壓縮機一樣，非常稀少。」暗諷水加太多，導致新兵們分辨不出是什麼味道了。

貼文一發也引起大批網友踴躍回覆，「咬下第一口雞排的瞬間，味覺就恢復了」、「稀飯水與米的比例是8：2」、「根本喝不出來是什麼，統一都稱甜湯」、「 沒有一趟小蜜蜂不能解決的事，如果有那就多2趟」、「肯定是伙房兵忘記施鹽，結案」、「小蜜蜂的1號餐 雞排+梅子可樂，味覺馬上恢復。」

(中時新聞網)