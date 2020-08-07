109學年度大學考試入學分發7日放榜，新北市公私立高中職參加大學考試分發入學學生有3717人，共計有572位錄取國立大學，其中共計134人錄取台大、清大、交大與政大等頂尖大學。

板橋高中學生黃緯宸這次高中政大法律系，他在就學期間發現自己對公民議題相當感興趣具濃厚興趣，也選修「法律」議題相關課程，利用課餘時間閱讀法律議題相關文章，也常參加法政學群相關講座及曾多次至法院參與旁聽，充實自身法律相關知識。

黃緯宸也在高二時，辦理「陪審制模擬法庭」的活動，還邀請司改會到校辦理「陪審制模擬法庭」，更堅定他就讀法律系的意願。

黃緯宸說，希望未來能成為一位優秀的法官或律師，為社會及人民服務，也鼓勵學弟妹應該在高一開始探索自己的興趣及方向，選定目標科系後，應進一步深入瞭解科系課程架構及未來發展，儘早確定志向，但仍要多方嘗試，不要限縮了自己的能力和未來。

新北市教育局指出，各校錄取名單可於大學考試入學分發委員會網站查詢，錄取通知則由各錄取學校直接寄發給考生，若對分發結果有疑義，可至考分會網站進行「分發結果說明」查詢各志願校系未錄取原因，如仍有疑義，13日下午5時前，依簡章規定於考分會網站申請複查分發結果。

(中時 )