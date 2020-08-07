5月疫情逐步解封後，6、7月房市也出現「報復性買盤」，推升六都7月移轉量大爆發，整體交易量大增20%，尤其新北市7月移轉量達6482棟，更一舉破6千棟大關，光新莊區1~7月即達3453棟，拿下新北市交易量冠軍，不僅包辦新北市半數交易量，新莊區上半年推案量也將近400億元，多數新建案熱銷、完銷，吸引建商搭上暑假祭出親子活動，如上新莊指標新案「新莊海悅花園」開賣短短8週銷售已達8成，8/2(日)更大手筆加碼舉辦「感恩熱銷園遊會+已購客回娘家抽獎」活動。

由海悅國際(2348)、科達機構合資的海研建築，在新莊塭仔圳內自辦重劃區推出首案「新莊海悅花園」，總銷15億元、可售戶100戶，開價每坪39.9萬元，相對上新莊平均4~5字頭房價親民，開賣2個月熱銷8成，為回饋消費者，近日更舉辦「感恩熱銷園遊會」活動，有樂團表演、園遊會美食、童玩彈珠台攤位，並祭出iPhoone11手機、Dyson吸塵器、Dyson吹風機等高級3C家電抽獎，無論已購客、現場賞屋民眾皆能參與，而建商也加碼抽國內豪華飯店雙人房旅遊券、現金等獎項，此外，已購客可再參加海悅舉辦的「購屋抽賓士、百萬購屋金」活動，也讓假日逾200位民眾擠爆接待中心，現場熱鬧滾滾。

科達機構董事長、海研建築總經理賴建程表示，後疫情時代、房市順時鐘，不少過去觀望的自住客因擔憂疫情後房價恐上漲，紛紛出籠購屋，帶動這波自住客搶買房現象，剛性需求下訂、議價時間大為縮短，3~7天內多可決定購屋，而海外資金回流，也帶動企業投資、就業機會與剛性需求，資金分配持續也流動至房地產市場，整體下半年房市看好續熱，特別在新北市新莊區是一大主力戰場，包括上新莊舊市區商圈、副都心、頭前或塭仔圳重劃區接連推案，尤其在5月疫情趨緩後，點燃新莊上半年案量爆衝400億元，各建案買氣紅不讓，如塭仔圳內指標新案「新莊海悅花園」2個月熱銷8成，不僅吸引新莊、泰山、板橋區域客，更不乏有北市內湖、中山、中正區的高階白領買盤，儼然報復性搶購買盤湧出。

「新莊海悅花園」祭出iPhoone11手機、Dyson吸塵器、Dyson吹風機等高級3C家電、國內豪華飯店雙人房旅遊券、現金等獎項。(業者提供)

(中時新聞網)