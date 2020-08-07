反空汙大遊行訴求「減煤增綠降空污」，高市校園裝雙機導致電費大增，仰賴裝設太陽能板，未來有望回收電費、創造收益。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

環團發起「反空汙大遊行」9日即將在高雄登場，立院公聽會也喊出「減煤增綠降空污」的訴求，綠電發展備受關注。高市校園有雙機、行政院政策支持，未來仰賴太陽能發電來降低電費負擔，目前已有65％學校設置。

根據教育局最新統計數據，高市目前已有34間學校裝設空氣清淨機及冷氣機，但後續衍生龐大的電費也讓外界質疑、電費暴增是否會排擠原本的教育預算。

為了因應增加的電力支出，校園在裝設冷氣之前，都會進行電力系統改善工程。市議員林于凱認為，在規劃新電力系統時就該納入綠電工程。如此一來，校園發電可回賣給台電，前期不但能補貼冷氣電費，長期來看更有機會創造經濟效益。

推動綠電之外，地方政府優先補助、公民意識帶動能源轉型也是降空汙的關鍵。政府推動2025年要達到綠電20％，環團認為各地方政府應針對家戶、住商節電優先補助，從民間做起。林于凱更以2012年、韓國首爾推動「減少一座核電廠」計畫為例，呼籲市府盡快推動綠電，讓市民有更多的用電選擇。

至於減煤訴求，高市環保局要求台電新發電機組含硫量要在0.6％以下，目前大林電廠已適用，興達電廠2月更換操作許可證之後，也從過去的1％降至0.3％以下。

針對大社工業區降乙編一案在中央卡案許久，林于凱認為，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁之前是行政院副院長，若關心高雄更應該要積極介入處理。

(中時 )