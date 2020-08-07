針對媒體7日報導有關該行總經理程耀輝涉不當授信之相關報導，台北富邦銀行聲明表示，該行已啟動內部稽核專案查核機制，但已清查易恒健康全段匯款金流走向已查清，易恆健康全段匯款和北富銀總經理程耀輝無關。

北富銀指出，有關北富銀所有業務，包含授信案件，均依外部法規及內部規範訂定之相關分層負責核決權限及作業流程辦理，且有嚴謹之三道防線檢核機制，不容許任何不當操作的空間。因此，在媒體批露之相關個案，該行已立即啟動內部稽核專案查核機制，針對該案做獨立調查也將全力配合主管機關進行之相關調查。

另外，針對報導中有關易恒健康公司相關報導，北富銀指出，1、2018年8月匯款當時，AIMDA HOLDINGS 的最終受益人並非該行總經理程耀輝，全段匯款金流走向均已查清，均與該行程總經理無關。2.有關報導中北富銀香港分行對易恒健康公司發出重大風險通報一事，該風險通報主要是針對易恒健康股價下跌，造成單純以股權擔保品計算之LTV升高所發出之風險通報。但除股權擔保品外，該貿易融資授信之擔保品尚包含定存、存貨、應收帳款等其他擔保品，加計其他擔保品全案LTV 仍小於50％。該通報依內部規定經原核決層級SCO1(風控長)簽核及做風險判斷，並無不顧授信風險之情事。

北富銀指出，另報導中指出北富銀總經理要求對易恒健康公司增貸乙案，該行已調聽相關會議錄音，會議中該行總經理與同仁討論如何在不增加該行風險情況下，於疫情期間協助客戶，並無施壓或頻頻催促同仁盡速核撥增貸乙事，因此，該報導所述並非事實。

至於該報導中有關Agritrade 授信違約案，北富銀表示，該案共有34家國內外金融機構受影響，總壞帳金額達9億4千3百萬美金。該授信案係依北富銀內部授信核決權限進行核貸，於違約發生後亦已依內外部壞帳處理規範及流程，進行提存及轉銷呆帳。

(工商 )