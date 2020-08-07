在新冠肺炎疫情衝擊下，實體展演取消，全球的時裝週也吹起「虛擬化」風潮。與Yahoo同屬Verizon Media旗下的創新內容工作室RYOT Studio，近日就首次舉辦由VR打造的時裝秀《The Fabric of Reality》，藉由VR零距離探索設計師作品背後的故事與靈感，展現5G時代下的新時尚。

據悉，該時裝秀是與HTC VIVE、XR募資平台Kaleidoscope、超現實博物館（Museum of Other Realities；MOR）及倫敦時尚學院的時尚創新中心（Fashion Innovation Agency；FIA）聯手打造。

該虛擬時裝秀，將在超現實博物館（MOR）的實境平台內展出展出時間將於7/29開始，為期一年。而為了能完整呈現該展覽，Yahoo TV也在8/6（四）晚間7時播出現場直擊內容，此外，8/18至8/31也預計在VIVELAND VR虛擬實境樂園（台北三創生活園區3F）開放Yahoo奇摩會員前往體驗。

RYOT Studio歐洲暨拉丁美洲區5G創新內容應用發展主管Mark Melling表示，「5G所擁有的即時性，加上越來越輕薄的AR/VR裝置崛起，沉浸式XR體驗內容將呈現倍數成長。而《The Fabric of Reality》只是個開端，希望能為時尚界與其他活動開拓嶄新的無限可能，激發更多創意靈感。」

《The Fabric of Reality》主要是透過VR技術，提供即時的3D影像，時尚迷可透過VR頭戴裝置進入秀場，化身成虛擬形象，在VR空間中探索互動，不僅可直接試穿獨家訂製的秀服，還能直接潛入秀場後台，以新穎獨特的方式體驗虛擬時裝秀。

在虛擬實境平台中，參觀者順著虛擬紫色T台將直達展覽主會場，並可從3個入口分別通往3組設計師Damara Ingles、Charli Cohen 、Sabinna Rachimova打造的VR「故事世界」，在各自獨立的空間中傳遞每件作品背後的創作靈感與情緒。

Verizon Media持續致力推動5G及相關應用，今年初已在倫敦的RYOT Studio全新佈局5G創新內容工作室，採用最先進的動態立體捕捉、動作捕捉、AR投影等設備，製作高品質3D/AR/VR體驗內容，除了為消費者帶來世界級的5G內容體驗，更將為廣告主在不同平台中帶來新一代的沉浸式數位廣告體驗。

(工商 )