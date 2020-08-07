華南金控(2880)於7日召開法人說明會，公布2020年第二季暨上半年營運績效，受新冠肺炎疫情及子公司華南永昌證券權證業務損失影響，自結稅後淨利14.73億元，較去年同期下滑82.6％，每股稅後盈餘(EPS)為0.12元，股東權益報酬率(ROE)1.59％、資產報酬率(ROA)0.11％。華南金控總資產穩健成長，至2020年6月底，總資產達2.86兆元，較去年同期成長6.7％。

集團獲利主要來源子公司華南銀行2020年上半年自結稅後淨利57.85億元，年減29.7％。受台、美降息及第一季金融市場巨幅波動影響，致利息淨收入、手續費淨收入及金融商品投資利益皆較去年同期縮減，整體淨收益183.95億元，年減11.7％，每股稅後盈餘(EPS)0.70元，股東權益報酬率(ROE)6.09％、資產報酬率(ROA) 0.43％。

在放款結構方面，企、個金與外幣放款業務持續穩定成長，華南銀行傾全力響應政府辦理紓困振興貸款，金援客戶力抗新冠肺炎疫情衝擊，企金放款較去年同期成長11.9％，尤以中小企業放款表現亮眼，較去年同期增加770億元，年成長16.4％，個金放款餘額亦較去年同期增加446億元，年增7.2％，推升總放款餘額較去年同期成長8.4％達1.76兆元，核心業務成長動能強勁，並獲得金管會評比為「自辦紓困核准金額組」、「自辦紓困核准金額占授信總餘額之比率組」及「公辦紓困核准舊貸展延效率組」等獎項之第一名。資產品質維持良好表現，2020年6月底銀行逾放比率為0.19％，備抵呆帳覆蓋率628.59％，皆優於同業平均表現。

在手續費收入方面，由於上半年新冠肺炎疫情衝擊及銀行保險商品回歸保障本質，相較去年停售前之熱銷潮，保險手續費收入較去年同期下滑39.3％，占手續費比重由6成6下降至4成，整體手續費收入年減14.7％。另外，基金保管及財產信託業務在銀行全力衝刺下，成長表現亮眼，其中銀行第一季基金保管規模達5,503億元，排名位居業界第二。

子公司華南永昌證券2020年上半年受權證業務損失影響，自結稅後淨損43.68億元，若排除該項一次性損失46.17億元，自結稅後淨利為2.49億元，較去年同期減少23.1％；其經紀業務下單量因權證事件受主管機關限縮，且法人機構投單政策更趨保守，致市占率微幅下滑至3.17％。歷經權證鉅額損失，華南永昌證券推出一系列改善措施，並強化、落實公司內控內稽與法令遵循規範，且已全面改組董事會以提升董事獨立性、多元性與專業性，期能藉此展開新氣象，引領華南永昌證券突破困境、開拓新局。

子公司華南產險2020年上半年投資收益較去年同期減少1.08億元，致稅後淨利2.29億元，較去年同期減少0.68億元，簽單保費收入54.44億元，年成長11.7％，市占率上揚至5.70％，同業排名向前邁進至第六。

展望2020年下半年，新冠肺炎疫情逐步獲得控制，全球經濟未來將有機會逐季回升，將端視新冠肺炎疫苗發展狀況、美國大規模購債及財政刺激方案成效、中美政經箝制對立情勢、國際金融波動情形，油價及其他原物料價格走勢及地緣政治情勢對全球經濟之影響，2020年下半年仍面臨許多變數與挑戰。

集團將因應國內外政經情勢變化，響應政府擴張性財政及紓困振興政策，審慎評估風險，協助金融穩定，做企業及民眾最堅實的後盾。並且針對可能的機會與挑戰設定或機動調整經營方針，期能有效提升集團資產與資本使用效益，推升整體經營績效，均衡集團獲利貢獻，朝成為「發展金融科技創新，兼具獲利、法遵及風控的優質金融機構」的願景目標邁進。

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