玉晶光（3406）不畏iPhone 12低階7P廣角鏡頭供貨比重可能因出貨遞延、低於市場預期的流言，7月營收持續唱高調，以歷史第三高及歷年同期新高開出，累計前7月營收也續創新高，並以年增逾6成的步伐持續向上挺進。

玉晶光盤後公布的7月營收未見陰霾，經結算7月合併營收為15.64億元，創下歷史第三高及歷年同期新高，分別較上月的11.09億元及去年同期的12.84億元，成長40.97％及21.83％，累計前7月營收73.32億元，亦較去年同期的44.9億元，呈年增63.31％。

(工商 )