玉晶光7月營收創下歷史第三高及歷年同期新高 17:522020/08/07 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉晶光（3406）不畏iPhone 12低階7P廣角鏡頭供貨比重可能因出貨遞延、低於市場預期的流言，7月營收持續唱高調，以歷史第三高及歷年同期新高開出，累計前7月營收也續創新高，並以年增逾6成的步伐持續向上挺進。 玉晶光盤後公布的7月營收未見陰霾，經結算7月合併營收為15.64億元，創下歷史第三高及歷年同期新高，分別較上月的11.09億元及去年同期的12.84億元，成長40.97％及21.83％，累計前7月營收73.32億元，亦較去年同期的44.9億元，呈年增63.31％。 (工商 ) #玉晶光 #月營收 #歷史第三高 #歷年同期新高 #累計前 也許您會感興趣 推薦閱讀 醫療及咖啡機客戶追單 科際7月營收創歷史新高 16:342020/08/07 財經 訂單回流 儒鴻7月營收創歷史次高 19:492020/08/07 財經 《業績-電腦設備》勤誠7月營收年增27.1％ 續創同期新高 14:492020/08/07 財經 永冠-KY7月出貨及合併營收，均創單月新高 09:172020/08/07 財經 《營建股》國產7月營收年增8.2％ 混凝土本業搶眼 10:172020/08/07 財經 雅茗7月營收1.53億元 創今年單月新高 17:522020/08/07 財經 捷流閥業7月營收創同期新高 全年EPS挑戰8元 13:412020/08/07 財經 臻鼎、華通前7月營收 同期最佳 04:102020/08/07 證券．權證 安力-KY7月營收再創掛牌新高 10:132020/08/07 財經 《業績-其他》海悅7月合併營收3.6億元 創單月歷史新高 08:182020/08/07 財經 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 即時 拜登：若我當選 將取消川普對大陸關稅 - 財經 祖克伯挺TikTok：美國封殺它是很糟糕的惡例 - 財經 1年前險洩招！川普密謀擊殺在美掛牌陸企 1.2兆投資慘了 - 財經 ARM獎落誰家？專家曝這大廠將勝出 台積電仍是最後贏家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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