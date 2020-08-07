梁正群在父親節前夕，推出新書《修身與我，有時還有小牛》，剖析和導演父親梁修身之間的互動，7日舉辦新書發表會，梁修身站台力挺兒子，父子倆挑戰默契大考驗，其中一題問到「梁正群初戀在何時？」父子倆同答「國中」，展現十足默契。

知道父親近期迷薩克斯風和摺汽球，梁正群特地送上「薩克斯風造型汽球」，梁修身直笑說「我要去跟這老師學」。父子倆還互贈祝福話語，梁修身祝福兒子「順境要小心，逆境要平靜」，梁正群則期望爸「自在地享受每一天」，為今年父親節增添特別回憶。

談到梁正群出書，梁修身說「他真的很細心，任何事都記在心裡，可能從小我沒讓孩子發洩出來」，過去梁修身忙拍戲，有時1年起碼拍3檔連續劇，坦言沒時間顧孩子功課，對孩子不了解，甚至到梁正群高三，才知兒子英文學科很好，還參加英文演講，「那段時間是失敗爸爸，每天都在工作，沒多的時間關心他」。

梁正群說，日前出發花東遊玩，把書稿先給父親看，本想討論觀後感，父親只回「回來再說」。梁修身則認為「寫太仔細，好像赤裸裸，不穿衣服給人看，有塊布（遮）也行啊」。父子倆事後討論稍做修正，梁正群坦言父子對話也因此變得更自然。

梁修身透露曾出過2本書，會提筆寫片場趣事的契機，是拍攝電影《愛情長跑》時，跟鄧光榮、林青霞等人在墾丁拍戲，空檔大家打麻將，但自己不喜歡打，當時《銀色世界》記者王安妮幫出主意，要梁動筆寫東西，才開始每月寫專欄習慣。

更妙的是，當年亞洲影展在雪梨舉辦，結果《銀色世界》、《銀色畫報》等2家香港雜誌沒派記者去，「叫我寫影展所見所聞，還幫他們拍照」，梁修身笑說，影展期間大家晚上休息，自己挑燈振筆疾書，還要寫2份不一樣的內容，返程經過香港時，「他們說會在機場接我，是接稿和相片膠卷」。

72歲的梁修身有3個孫子，近期常和兒子梁赫群的4歲兒小寶玩，會帶孫子逛百貨、松山機場，也會摺劍型汽球和孫子「鬥劍」。他笑說孫子愛車，要他摺車子汽球，「這把我考倒了，第二天趕快去學」。提到孫子，梁修身說「不知是否跟爸爸一樣會說話，會對我說『我愛你』，很自然地被他融化，他要什麼我都給他」。

對待兒子和孫子感覺截然不同，梁修身說「我覺得孩子父親會管，現在當爺爺，管不是我的事」。梁正群也透露若有小孩，「可能會參照上一代模式，好像很難改變，跟2個哥哥比起，我對小孩比較沒那麼有耐心、愛心」，擔心自己不知如何跟小孩相處，而不想生小孩。

梁正群贈給父親梁修身薩克斯風造型汽球。（石智中攝）

梁正群和梁修身父子互贈祝福話語。（石智中攝）

父子倆默契大考驗，梁修身準確寫出兒子梁正群初戀時期，讓他超驚訝。（石智中攝）

梁正群推出新書《修身與我，有時還有小牛》，剖析和導演父親梁修身之間的互動。（石智中攝）

(中時 )