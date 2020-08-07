中鋼運通公司與高雄榮總醫院完成船舶遠距醫療合約簽署。（高榮提供／柯宗緯高雄傳真）

中鋼運通公司與高雄榮民總醫院為提升船員海上航行醫療保障，雙方今（7）日舉行「船舶即時通訊診察治療及健康諮詢」簽約儀式，在高雄市政府衛生局主秘王小星及健保署高屏業務組專委許碧升見證下，由中運公司董事長李新民與高雄榮總院長林曜祥簽訂合作合約，儀式簡單隆重。

海上醫療相對於陸地而言，有其空間及距離上的限制，即使船舶上的船長、大副、輪機長、大管輪等主管皆接受過醫療急救與船上醫護等相關訓練，但對比醫師的醫療專業仍有不足。

為強化船員健康照護水準，中運公司自去(108)年下半年開始導入船隊Fleet Express衛星通訊系統(簡稱：FX衛星通訊)，並利用FX衛星通訊的寬頻網路通訊，與高雄榮總合作建置船舶通訊診療系統，船員如有醫療或健康諮詢需求時，可即時獲得高雄榮總醫師團隊的專業建議，並指導最佳之處置方式。

船舶通訊診療系統之建置，係透過衛星網路系統，讓航行於大洋中的船舶能與岸端在跨國、跨區域的情況下進行遠距互動及病況問診，可提供船員零時差的醫療服務，雖然無法像陸地上可與醫師面對面進行診療諮詢，卻是海上航行的船員們一項重要且可靠的健康照護創新服務。

這項以雲端醫院為主軸，發展智慧雲端醫療與無邊界醫院模式，藉由系統整合結合現有健保署系統，上傳雲端系統，經整合、分析數據與智能雲端篩查管理平台，可於現場獲得結果報告，打破地域性省時便利，守護民眾健康。

中運公司一向重視船員福利，也積極提升船隊工作環境的品質。中運公司與高雄榮總本次攜手發展船舶通訊診療系統，在符合相關法令規範及雙方努力合作下，終能開創國內航運業之先河，實現「遠距關懷諮詢、醫療不中斷」的目標，使遠洋船舶上的船員享有更即時、更有效率及更有品質的醫療諮詢服務，不僅讓船員安心，也讓眷屬放心。

高榮院長林曜祥表示，遠距醫療視訊諮詢為未來發展的趨勢，中鋼運通公司再次與榮總合作，我們得以提供專業的服務，為辛苦遠離家園的海上船員提供醫療及健康諮詢。未來，高雄榮總將持續付出更多的心力，提供更多元的資源到偏鄉，提供最迅速確實的無邊界醫院，打造「行動高榮」，為「海上遠距」視訊診療展開歷史新頁。

(中時 )