夢谷瀑布近年調查發現共有120種蝴蝶在此棲息，數量與種類相當豐富。(馬文君服務處提供／林心柔南投傳真)

位南投縣仁愛鄉南豐村後方台14省道旁的夢谷瀑布，過去是賞蝶聖地，但經過921地震及風災造成地貌改變、蝴蝶減少，近幾年開始逐漸恢復生機，地方盼爭取進行夢谷瀑布周邊景觀改善，讓被世人淡忘的蝴蝶棲息與瀑布美景，重回往日生機。

過去因地震及風災夢谷瀑布蝴蝶美景不復存在，也漸被世人遺忘，但近年不少人發現夢谷瀑布逐漸恢復生機，經調查結果發現共有120種蝴蝶棲息，數量與種類相當豐富。

7日立法委員馬文君召集交通部觀光局簡任秘書李嘉斌、仁愛鄉代理鄉長王源鍾等人共同現勘，鄉公所也提報「夢谷瀑布周邊景觀改善工程」計畫書，希望爭取中央遊憩據點特色加值計畫1000萬元經費，進行瀑布周邊改善工程，盼重回往日生機。

馬文君指出，過去夢谷瀑布吸引成千上百的蝴蝶在此棲息，遊客在此駐足可以欣賞瀑布及蝴蝶漫天飛舞，可惜既有的景觀步道損壞不堪使用。有感於此，馬文君聽取仁愛鄉公所建議，特別召集觀光局等單位會勘，希望爭取中央經費補助，讓瀑布美景再現，也讓更多人認識投入河川保育，進而帶動觀光經濟。

李嘉斌會勘後表示，夢谷瀑布的自然景觀與蝴蝶生態相當具有潛力，其風景區安全設施、觀景步道、入口標示亟需改善，觀光局會在相關軟硬體設施上全力支持，串聯當地賽德克人文歷史，打造南投旅遊特色亮點。

仁愛鄉代理鄉長王源鍾表示，目前已將計畫提報給觀光局，未來將規劃增設停車場、景觀步道等設施，透過自然融合的輕量型工法，讓遊客可以安全友善的接近大自然，降低對原鄉部落衝擊。

(中時 )