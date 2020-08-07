聯強(2347)2020年第二季持續呈現獲利優於營收之表現，單季稅後淨利17.8億元，年增14%，EPS達1.07元；上半年稅後淨利35.9億元，年增10%，EPS為2.15元。聯強第二季與上半年，在毛利、營業利益、淨利等三項主要經營指標，均大幅成長，並同時創下9年同期新高紀錄。

聯強第二季營收年減3%為759億元，但獲利年增逾一成；第二季各項獲利指標均達雙位數年增。聯強表示，受惠於產品組合優化，商用加值、雲端服務、電競、智慧裝置等高毛利產品比重持續提高，第二季毛利來到36億元，年增12%。近兩年大力推動的精實計畫，也讓公司營運體質更加精進，營業費用節省2.4億元，使得營業利益達17.9億元，年成長53%，並連續三季創同期歷史新高。稅後淨利17.8億元，年成長14%。

上半年，聯強營收年減約9%為1446億元，獲利則年增1成；營運毛利近70億元，創上半年歷史新高紀錄。營業費用因精實計畫而大幅下降6.3億元，使得營業利益達33.7億元，較去年同期成長27%。稅後淨利35.9億元，年成長10%，每股稅後盈餘2.15元。聯強第二季與上半年同步「三率三升」，並創9年新高，表現相當亮眼。

展望下半年，聯強預期將延續上半年的表現。聯強表示，雖然疫情變化的不可預測性仍高，但與居家工作/學習、宅經濟有關的採購需求，以及企業因應遠距辦公、對數位轉型/提升資安防護的投資，都將會持續；再加上下半年有Intel/AMD/nVidia新一代CPU/GPU、iPhone/5G手機、Xbox/PS5等重量級新品上市，相信下半年的營運將會延續上半年的績效。

(時報資訊)