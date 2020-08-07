連鎖餐飲集團漢來美食（1268）在疫情期間逆勢拓點，簽約進駐信義區國貿大樓，將原「世貿聯誼社」打造為「名人坊」第6家分店，7月31日以「世貿名人坊」開幕迎賓。總經理林淑婷表示，世貿名人坊年營收目標挑戰2億元，可望對營運帶來顯著挹注。

林淑婷表示，「世貿名人坊」除規畫以包廂策略，聚焦深化經營原世貿聯誼社的高端會員客群，也運用集團展店經驗打造全新小吃區，藉此開發年輕化新客群。除預先打底布局商務客市場，也為將在2022年開幕的南港漢來飯店宴會廳和餐廳預先打下根基。

漢來美食2015年6月取得香港名人坊餐廳品牌代理權，陸續在高雄、台南、台中、台北開出5家分店，去年品牌營收達3.76億元，約貢獻集團營收8％。集團5月13日與國貿大樓簽約，租下位於34樓的原世貿聯誼社中餐廳，斥資5千萬元於1個多月內火速改裝調整。

漢來美食表示，集團以往均選擇進駐百貨賣場拓點，漢來名人坊雖已在台北開出大直、敦化2家分店，但對於台北頂級消費市場只能算是淺層經營。此次決定在產業逆風中承租原世貿聯誼社中餐廳，主要看中硬體資源及30年來長年經營的客層人脈。

世貿名人坊占地達700坪、共設有280個座位，除保留過去最具特色的13個包廂，加上更符合功能性的小型宴會廳、可容納60人的外場小吃區，以及2座可步入式的專業酒窖及1座茶吧，自7月底試營運以來，13間包廂幾乎天天客滿。

為配合頂級商務來客的宴客需求，林淑婷指出，「世貿名人坊」菜色與台北2家分店有所區隔，將提供超過35％的新菜色、並保留過去世貿聯誼社近20％菜色。而世貿聯誼社歇業前年營收約2億元，預期世貿名人坊未來可望維持相同水準。

(時報資訊)