知名分析師再度唱衰，玉晶光(3406)就拿出營收實績來打臉！受惠於蘋果iPhone新機產品開始出貨，玉晶光7月合併營收躍增至15.64億元，月增40.97%，年增21.83%，為去年9月以來單月新高，亦是歷年同月新高，由於第3季為傳統旺季，美系外資等看好玉晶光第3季營收季增率可望達65%，與知名分析師看法大不同。

繼上次在玉晶光除息當天開放融券交易發布報告點名玉晶光是韓國Semco與大陸舜宇光學「可能」分別自2020年下半年與2021年進入Apple鏡頭供應鏈最大輸家，今天知名分析師再發布最新報告指出，玉晶光的iPhone 12低階1/2.6”7P廣角鏡頭在進行PVT驗證時出現膜裂(coating crack)品質問題，故出貨時程可能會遞延，供應比重可能因出貨遞延而低於市場預期，且即便玉晶光能解決品質問題，若欲維持供應比重，預期玉晶光需砍價7P鏡頭單價約30%至1.5美元(vs.市場共識的2–2.2美元)，此降價將對下半年及2021年毛利率有顯著負面影響，7P鏡頭在下半年對玉晶光營收與EPS貢獻可能低於市場預期。

在知名分析師發布報告後，玉晶光公布7月合併營收為15.64億元，月增40.97%，年增21.83%，前7月合併營收為73.32億元，較去年同期增加63.31%。

事實上，知名分析師持續唱衰玉晶光，也引起不同法人看法，日前美系外資報告指出，從供應鏈調查，玉晶光與Semco、舜宇光學重疊之處非常有限，受惠於新iPhone產品周期，鏡頭規格升級及更多分配額，預期玉晶光7月開始營收成長將非常強勁，月增率可望達40%到50%，第3季季增率亦可望達65%。

由於玉晶光將專注在5P超廣角鏡頭及首度導入的7P主鏡頭，預期玉晶光ASP將更高，而高階7P鏡頭可望將玉晶光2020年到2022年的EPS提升5%到10%，近期股價下跌更具吸引力，給予「買進」評等，目標價提高至900元。

(時報資訊)