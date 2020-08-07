新北市政府力促新莊、泰山交界「塭仔圳市地重劃案」，近來見指標建案紛紛搶插旗，港泰自辦重劃區推案持續登場，包括茂德機構「幸福滿滿」、寶佳機構旗下和毅建設「沐光」、「新莊海悅花園」、「明日城2-勝華迎家」、「朗朗城心」接力推出，以「新莊海悅花園」熱銷8成最亮眼，而看好塭仔圳發展，今年包括「科達機構」、「丞石建築」等建商也仍持續插旗港泰自辦重劃區，而相鄰的「新泰重劃區」，位機捷A5泰山站旁，皆為商業區，近期則有「新潤A5」將公開，每坪開價4字頭以上，預計兩區明年總計推案量上看200億元，塭仔圳市地重劃後，將掀一股建商搶地與推案潮，發展備受矚目。

「塭仔圳市地重劃案」面積近400公頃，為北台灣規模第3大重劃案，環繞上新莊、下新莊及泰山3大商圈，8/4、8/5正式發布並實施主要、細部計畫，展開市地重劃作業，新莊區中正路以北為第一區，面積約276公頃，中正路以南為第二區，面積約122公頃，規劃包括198公頃住宅區、48公頃商業區、4公頃產業專用區，更規劃4處達3公頃的大型萬坪公園等，第一區預計2025年完成工程施作與配地；目前區內有「港泰自辦」、「新泰自辦」重劃區先成形推案，因有三環三線優勢，並串聯國道1號、3號、台1線、64與65快速道路，周邊又有新莊舊市區商圈，近年吸引建商插旗推案，新案開價3~4字頭，吸引雙北首購、通勤族目光。

科達機構董事長、海研建築總經理賴建程指出，位塭仔圳內港泰自辦重劃區新案「新莊海悅花園」，標榜將北市信義區豪宅飛簷外觀移植上新莊，零店面純住宅、百坪樹海花園、百坪豪宅公設，主打新莊首座「防疫抗震宅」，導入「VAF正負壓活氧系統」、「ALFA SAFE耐震結構工法」，採國際精工建材、大信工程8年防水保固，加上緊鄰機捷A5站，可連結機捷、環狀線與新蘆線的交通優勢，開車10分鐘達台北車站，隔一條馬路到幸福佳瑪商圈、中平中原路商圈，又有「宏匯廣場」百貨加持，因目前是重劃區銷售個案唯一座落新莊門牌，3字頭開價更相對上新莊4~5字頭房價親民，且重劃區未來推案皆4字頭以上，倒數3字頭的房價也是該案熱銷關鍵。

(中時新聞網)